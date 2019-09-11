曾和郭台銘交換意見 李鴻源：應選腦袋真正有東西的總統

2019-09-11 15:34

〔記者陳昀／台北報導〕前內政部長李鴻源今發表新書《台灣必須面對的真相》，內容提及各項國政建言，李致詞表示，台灣與其選一個民調高的人，應該變成選一個腦袋真正有東西的人，「選總統的人可不可以告訴我你腦子裝什麼？」他更透露，鴻海創辦人郭台銘曾找過他，兩人就專業交換意見。

新書發表會邀請到前立法院長王金平、前行政院長陳沖及荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）等人與會，高雄市長韓國瑜也送花致意，書上則冠名王金平、親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、前民進黨主席施明德、鴻海創辦人郭台銘、陳沖、前行政院長張善政、韓國瑜等人推薦。

王金平致詞表示，這本書不只領導人要看，每位台灣人都要看才能瞭解真正的自己，大家都有責任義務疼惜台灣，針對各面向解決問題；他說，李鴻鈞、李鴻源兩兄弟都是國家的棟樑，未來在政府一定是不可或缺的重要角色。

李鴻源指出，很遺憾總統大選到了，誰講一句正經話？有沒有人看清楚、論述？呼籲所有選總統的人，除了講可愛的事情，當網紅，可不可以告訴我你腦子裝什麼，這才是我寫這本書最大的目的，讓年輕人、知識份子醒過來。

李鴻源表示，台灣各環節都出了問題，地方政府的職能提升很重要，荷蘭跟我們大小、人口差不多，在國際上有很大的影響力，台灣是潛力無窮的國家，不應該是現在這樣子，希望未來他不需要再寫一本書點醒台灣的問題。

被問及是否覺得檯面上候選人國政琢磨不多？李鴻源表示，也許他們有準備國政白皮書，但現在的選舉氛圍幾乎讓他們沒機會講這些事，呼籲有興趣選總統的人，不妨有節奏地把台灣的問題、打算怎麼做提出來，讓民眾知道應該選出哪樣的人，與其選一個民調高的人，應該變成選一個腦袋真正有東西的人。

對於郭台銘參選機率很高，有考慮擔任幕僚或副手嗎？李鴻源表示，沒有這個命題，自己是專業人員，無論是韓國瑜、郭台銘或蔡總統，他都樂意提供見解，「工程師就像醫師看病不分藍綠」。

被追問有與郭台銘聯繫過嗎？李鴻源說，曾在專業上交換意見，但沒有當副手這個選項，都是專業上的交流。

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