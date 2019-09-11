中秋起義底定？郭台銘送月餅後 地方經營也動了…

2019-09-11 13:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕9月17日是鴻海創辦人郭台銘獨立參選的最後期限，也是各界關注郭「中秋起義」的關鍵時刻，今天上午，郭跟台北市長柯文哲一起參拜新竹城隍廟後，郭隨即拜訪柯文哲父母，送上中秋月餅致意，雙方互動讓外界認為中秋起義大致底定。另一方面，郭台銘幕僚積極佈署中秋起義的工作，開始投入地方經營的工作，建立地方媒體聯繫檔案，做隨時可動的準備。

從今天郭柯王3人在媒體前的互動，先是郭柯拜廟吃米粉湯，緊接親自前往柯家拜會，親自送上月餅給柯文哲父母，月餅包裝上還寫著「莫忘初衷、為國為民、平安喜樂、健康如意」，柯文哲媽媽公開支持郭台銘選總統，雙方結盟意向已不言可諭，而王金平也在另一個場合送上最近一夕爆紅、從宮廟進香帽變成冠軍帽給郭台銘，作為神秘禮物，帽子有神明保佑和冠軍光環加持，王金平的行動，更為郭台銘即將投入總統選戰做出解讀。

總統選戰遍及全台各縣市，郭台銘媒體幕僚，今天中午12點5分，在名為「郭董媒體聯絡群2」LINE群組，PO出建立媒體資料庫的訊息，文中表明因為群組人數多，為協助本辦公室辨識各家媒體類別與主跑記者，懇請協助填寫「記者名單─郭台銘線」名單，以利辦公室與各媒體間建立有效溝通管道...」。

對此動作，外界解讀，郭陣營地方經營工作開始動了，郭台銘宣佈獨立參選的時間進入倒數計時。

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