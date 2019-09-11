郭、韓粉絲壁壘分明 他得獎穿老虎軍團背心傳達理念…

2019-09-11 13:58

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著郭台銘參選總統的態勢日益明朗化，粉絲人數已破2萬5000人的「郭台銘粉絲老虎軍團」網路社群，也不避諱地在入社必答問題中，直白地表示：「老虎軍團秉持公理正義，以拒投韓國瑜及韓系立委為主軸，下架『國瑜黨』為目標，唯一支持郭台銘」，不認同此理念的人就不要加入，讓各界看到、也感受到郭的粉絲，展現出與國民黨總統提名人韓國瑜陣營壁壘分明、一較高下的企圖心！

鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩之堂哥曾惠騰，因深恐講錯話，累其堂妹曾馨瑩及郭陣營團隊，遂於日前「自我封口」，不再就郭參選事宜隨意對外發表意見。

不過，南投縣政府與南投縣體育會共同舉辦國民體育日活動時，曾惠騰因居中穿針引線，透過郭台銘永齡基金會贊助國立南投高中拔河隊經費，迄今8年來未曾間斷，挹注的經費約1000萬元，使得該校拔河隊得以順利出國，並接連奪得亞洲盃、世界盃等國際拔河大賽的冠軍，為自己個人、學校及國家爭光，而獲得拔河項目「特殊貢獻獎」。

現年84歲的曾惠騰穿著郭台銘老虎軍團背心現身頒獎會場，雖謹守承諾未對外發言，但對於大會介紹他是郭董最資深的紛絲，以及祝福他輔選郭董成功等話語，他也都未微笑接受，並比出讚、勝利等手勢，他一襲「老虎軍團背心裝」，就算不開口講話，依舊成功達到助選的目的。

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