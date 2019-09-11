郭柯王兩兩異地合體 藍營中常委喊話郭、王「好聚好散」

2019-09-11 14:45

〔記者施曉光／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人上午大動作在新竹、台北異地兩兩合體，讓藍營幾乎「凍袂條」，國民黨中常委姚江臨下午在中常會前受訪向郭、王喊話，既然都已經是大人了，應該知道怎麼辦，「好聚好散，大家不要做得太難看！」

對於媒體詢問，郭、王兩人可能會慢慢凌遲國民黨，姚江臨說，「我想這樣就不厚道了，別的不講，王院長我們國民黨從年輕栽培、提拔你，連續17年的立法院院長，連續4屆的不分區，你用這樣來凌遲國民黨，他們早上不是說什麼道義嘛！黑道也有黑道的道義，人也有人的道義啊！這樣就不夠意思、不夠道義！」

至於郭台銘曾經借錢給國民黨，姚江臨說，那是前主席洪秀柱任內曾向郭家借了一次，總共4500萬元，但借後3個月內就已經償還，沒有再借。

國民黨中常委曾文培則表示，國民黨的紅線很清楚就在那裡，只要郭、王登記連署，就是啟動黨紀的時候，但他也強調，今早郭、王兩人只是送月餅，如果這樣就要判斷郭、王一定會參選，未免過早，雖然基層很擔心郭台銘參選，但在還未確定前，黨應該開放態度，希望能整合成功。

對於傳聞郭台銘意圖國民黨主席大位，曾文培說，應該不至於如此，他並強調，現在國民黨能給的有限，「他要的，國民黨現在是給不起了﹗」他也相信郭應該不會願意擔任主席一職。

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