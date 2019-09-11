柯文哲到議會施政報告 王世堅超怒拿出刀叉！

2019-09-11 14:55

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今下午在台北市議會進行施政報告，藍、綠議員不滿柯黨政不分，濫用市政資源，過去柯文哲曾比喻政商關係刀叉吃人肉，台北市議員王世堅更在議場拿出刀叉，直指柯才是用刀叉吃人肉，他痛批「實在是吃人夠夠」！

王世堅表示，整個台北市政府成為民眾黨的中央黨部，柯文哲消費市政資源無極限，創黨第一天便黨政不分，市府幕僚官員們成人頭黨員，更誇張的是聯合醫院的資源也被拉進去，變成「府院黨一家親」，柯更想把局處首長列不分區立委，幕僚推去選區域立委，多數敢怒不敢言，只能任由柯市長擺布，對市政資源肆無忌憚，「實在是吃人夠夠」。

王世堅更拿出刀叉，指全體市民辛苦工作認真納稅、奉公守法，柯卻欺負他們的善良，利用他們的厚道，這才是用刀叉吃人肉，「我今天準備了刀叉，送給柯市長，不要用刀叉吃人肉，不要吃人夠夠」。不過議長陳錦祥阻止王世堅送給柯，他表示「刀叉具有危險性，不要在議場拿出來，拜託謝謝」。

議員秦慧珠質疑，議會休息兩個月，市府螺絲掉滿地，市府局長級以上官員，請假人次高達188次，其中有100人是私人請假的行程，光是8月6日柯成立台灣民眾黨大會，就有9名官員請假，這根本是上樑不正下樑歪，不是說局長不能休假，但請假都跑去哪，是否參加台灣民眾黨的活動？要嚴厲譴責浪費公帑、浪費市民血汗錢。

議員王鴻薇表示，柯文哲應說明清楚黨主席和市長的身分，蔡壁如用市府顧問的身分做黨務的事，一個月領10幾萬，昨卻跑去中選會，是不是蔡璧如要辭掉市政顧問，她憑什麼領市府的錢卻處理黨務的事，而且一而再再而三的講不聽，王世堅議員講得沒錯，根本就是用刀叉吃人肉，市府同仁要去參選也應一併請辭。

議員郭昭巖指出，台北市百業蕭條，柯卻忙著台灣民眾黨的事業，為立委選舉傷腦筋，希望柯能夠專心市政，莫忘初衷。

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