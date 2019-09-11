柯文哲組黨後首度市政報告 藍營批柯市府公費黨用

2019-09-11 14:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨後，今天首度赴議會市政報告，藍營議員有備而來，一開始就不斷杯葛，砲轟柯市府公費黨用，明目張膽、自以為是、騙東騙西，要求柯文哲應當場宣布「黨務人員退出市府」。

市議員陳重文送上一盒月餅，酸柯今天早上很辛苦，還先到新竹城隍廟拜拜，鴻海集團創辦人郭台銘還送給柯媽媽一盒月餅，裡面貼了4張紙條，寫著「莫忘初衷」、「為國為民」、「平安喜樂」、「健康如意」。

陳重文表示，當初柯文哲2014年說不會組黨，結果現在成了黨主席，未來還可能變成郭台銘的競選總幹事，趁著中秋節之前，代表市民也送市長一盒月餅，貼上市民對柯的期許「台北的未來在手中」，希望市長這會期要全心市政，不要無心市政，要把台北市民的未來放在手中。

市議員汪志冰接著上場痛批，柯文哲連任第二天到現在開議，整整9個月時間，全省跑透透，為了籌組政黨，要不然就是要準備可能參選總統，完全看不到在市府有任何作為，在北市民眼中，看到的只是一個準總統候選人，以及黨主席，沒有最離譜、只有更離譜，如今市府已經成了民眾黨的黨部，「所有的人事時地物，都是北市民大家納稅錢買單誒！」要求柯文哲清楚交代，說清楚講明白，不然施政報告一點意義都沒有。

市議員吳世正點名身兼民眾黨發起人的市府顧問蔡壁如應退出、辭職、離職，社會局機要蔡宜芳竟然跑到中南部去跟柯市長的行程，「社會局誒，台北市社會局機要誒！」包括聯合醫院的特助劉嘉仁升為秘書，一個月就升為市府顧問，一樣也跟著市長跑到中南部跟行程，「哇，北市府管這麼大！」

他砲轟柯市府公費黨用，明目張膽、自以為是、騙東騙西，拿出一塊寫著「黨務人員退出市府」，要求柯文哲當場宣布前述市府員工即刻請辭。

他並點名如市府顧問周榆修、蕭伶伃、文化基金會副執行長張益贍，通通都是柯文哲競選時的幹部，柯文哲曾說競選幹部不會進市府，還說要改變政治文化，結果柯自己根本就是酬庸文化的代表，「不要說你正直誠信！」他也批柯，一直拱台北市政府副發言人黃瀞瑩代表民眾黨選立委，心心念念都是民眾黨。

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