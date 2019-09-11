郭柯新竹城隍廟合體上香 柯露口風：蔡壁如會去幫忙

2019-09-11 08:14

［記者洪美秀／新竹報導］外傳中秋節過後可能宣布參選總統的鴻海前董事長郭台銘，今天一早6點與台北市長柯文哲和柯爸柯媽到城隍廟上香，對於郭董會不會選，柯文哲說，選不選，要當事人來說。但對於蔡壁如說她要擔任郭董的總幹事，柯文哲也透露口風說，蔡壁如應該會去幫忙，他則一切順其自然、但也要盡力。

隨後郭柯兩人進入貴賓室密談後，也順道到城隍廟埕吃米粉湯，對於城隍廟內的小吃，兩人都讚不絕口。

柯文哲強調，因為是中秋節，郭董想來拜訪他父母，且說要來送禮，加上柯媽初一十五都會來拜拜，而他只要回到新竹就會來城隍廟上香，因此昨晚才約好今天一早先到城隍廟來上香，順道送中秋禮。

柯文哲強調自己還要趕回台北上班，對於為何沒有邀請前立法院長王金平同來，柯文哲則微笑未說話，要大家放輕鬆點，對於會不會宣布參選，柯文哲也說今天來的目的是送中秋禮，大家輕鬆一點就好。

此外，對聯電榮譽副董事長宣明智也來陪郭董等人一同上香，是否表示宣董也支持郭董出來選總統，對此，柯文哲強調，郭董與宣董是好朋友，兩人都投入ICT產業，見面都會聊一下話題。

另外傳柯文哲要幫郭董負責2000個連署點，柯文哲則一臉狐疑狀說：「我要負責什麼？」微笑不答後在鄉親的簇擁下離開城隍廟，而郭台銘則前往柯爸柯媽家送中秋禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法