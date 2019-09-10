中市長盧秀燕滿意度倒數第二 洪慈庸：情何以堪

2019-09-10 19:45

〔記者歐素美／台中報導〕天下雜誌進行全台22縣市調查，台中盧秀燕市長跑去跟韓國瑜爭滿意度最後一名，立委洪慈庸諷「台中人情何以堪?」

洪慈庸說，更誇張的是，在縣市總體競爭力的5個指標裡，台中竟然拿下3個六都最後。除了經濟力和文教力有好表現外，「環境力、施政力、社福力」都掉到六都墊底。台中人情何以堪？

洪慈庸指出，「人民給機會，拜託認真對待」，做到承諾的好空氣好經濟，也徹底檢討今年以來的紙風車事件、賣掉社宅用地的決策，好好面對吧！

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