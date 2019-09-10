時力不排除自提總統候選人 黃國昌列考量人選

2019-09-10 16:33

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量黨中央今天下午召開記者會，對於外界關心時力是否自提總統候選人，時力秘書長吳佩芸表示，將由秘書處提出具體報告及人選，交由決策委員會討論，不排除將立委黃國昌列為考量選項之一；對於與民進黨對談部份，吳則向民進黨秘書長羅文嘉喊話，指「這一杯咖啡還是熱的」，希望可以一起坐下來聊聊。

時力今天中午進行決策委員會，會後召開記者會，說明區域立委佈局、總統自提人選考量，及與民進黨對談等相關議題。

吳佩芸指出，時力決策委員會今通過決議，正式發布新北市第12選區由立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫出戰；吳強調，該選區不只包括汐止，整個選區非常大，賴過去勤跑基層，提供專業服務，將會全力以赴，以勝選為目標。至於該選區其餘政黨有任何考量，時力均樂觀以對。

吳佩芸說，時力目前確定正式提名新北市第12選區，整個區域立委候選人共有6位，黨中央將積極輔選、全力支持。

對於時力是否自提總統候選人？吳佩芸表示，這部分接下來將會由秘書處提出具體報告及確切人選，交由決策委員進行討論，不排除將黃國昌委員列入考量選項之一，人選出來後，將會完整向決策委員提出報告，最後在黨代表大會通過。

不過，早在6月24日，黃國昌就曾透過臉書發文強調，自己無意參選2020總統大選，目前動向仍未明朗。

與民進黨合作 時力向羅文嘉喊話：咖啡還是熱的

最後，吳佩芸強調，時力將努力延續與民進黨對談的基礎，目前兩黨主席將討論的意見帶回之後，都尚未有進一步的消息；吳認為，這件事回到秘書長來談，是可以的，不管是具體選區、政策、總統候選人等，都可以討論。

吳佩芸也向民進黨秘書長羅文嘉喊話，表示「我想跟羅文嘉秘書長說，這一杯咖啡還是熱的」，希望我們一起來聊聊，至於對談形式是否公開，這部分也可以做討論。

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