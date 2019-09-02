批郭台銘演說空洞 黃國昌：空洞、貧乏到難以想像

2019-09-02 10:02

〔記者謝君臨／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選總統，隨著9月17日申請為被連署人的截止日期逼近，其動向益發引起關注。時代力量立委黃國昌上午受訪表示，他昨天耐心看完郭以拚經濟為主題的演講，結果令他非常驚訝，除了拚經濟的內容將不到10分鐘，內容空洞、貧乏到非常難以想像。

立法院新9屆第8會期今、明兩天進行立委報到，黃國昌於上午報到後，針對2020總統大選發表看法；黃國昌表示，他之所以將自己巡迴的第一場演講，題目設定為「台灣如何拚經濟」，就是認為我們若無法誠實過去面對，就沒有辦法很有智慧的思考未來，也正因如此，他昨天特別看完了郭的演講。

黃國昌表示，對於有志要參選總統的郭台銘所發表的專題演說，他昨天在網路上全程耐心看完，但看完後他非常驚訝，郭台銘的演講主題雖是拚經濟，但是在整個超過半小時的演講當中，郭談到經濟的這個主題，時間竟然不到10分鐘，且內容空洞、貧乏到令他非常難以想像，不太像是一般台灣社會對郭台銘的認識。

黃國昌指出，甚至郭台銘昨天談政治時，不管是郭所講的國安、憲政、轉型危機等，以拚經濟為主題的演講，竟還是用拚政治的方式，充滿了很多政治口號，他期待郭台銘，如果拚經濟這件事非常重要的話，郭的藍圖，對於年輕人所面對的低薪、高房價，郭到底有什麼樣的解方，盼能負責任地提出說明。

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