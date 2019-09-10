郭台銘選定了！19日起開始拚28萬份連署

2019-09-10 16:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕獨立參選2020年大選的連署期限將至，今天下午鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平三方陣營的幕僚一起前往中選會了解連署事宜，更讓外界好奇是否已達成共識。不過郭陣營幕僚蔡沁瑜對此僅表示，今天是前來了解中秋連假是否會影響到領表、連署等事宜，這是幕僚該做的事，何時啟動連署還是要由郭台銘決定。

郭柯王三方幕僚稍早赴中選會諮詢連署事宜後共同受訪，其中柯陣營幕僚蔡壁如、郭陣營幕僚蔡沁瑜均表示，由於連署截止日期正好碰上中秋連假，今天只是來了解中秋連假是否會影響到領表等事情，這是幕僚該做的事。蔡沁瑜並強調，最後還是要由郭台銘本人來決定。

柯文哲任副手還是總幹事？蔡壁如：還在討論

至於郭台銘會不會是郭柯王同盟中的總統候選人，蔡沁瑜並未直接回答，而是將球丟給身旁的蔡壁如。蔡壁如略為遲疑後回答：「應該是吧！」至於柯的角色為何，蔡壁如則表示是「全力支持、輔選的角色」，現場媒體追問會是副手還是總幹事，蔡壁如則僅表示「還在討論」。

對於三方為何一起現身中選會，蔡壁如笑稱：「壯膽吧！」；蔡沁瑜則說，其實三方幕僚的溝通一直很順暢，因為時間很急，大家也都很關心，而且剛好遇到3天中秋連假，他們也很擔心萬一要登記、要送件的話會沒有人，包括詳細連署需要具備什麼文件等等，還是親自跑一趟來了解會比較安心。

至於是否有具體的連署時間，蔡沁瑜表示，時間點都還在考量，幕僚該做的事情就是把這些都準備好，剩下還是要由郭台銘先生自己決定。

有媒體問到，三方共同現身是否代表郭台銘參選將得到柯、王陣營的協助？對此蔡沁瑜表示，大家都是好朋友，如果需要幫忙，相信兩個陣營都很願意伸出援手。對於柯是否會出任總幹事，蔡沁瑜說，有需要的話會倚重柯市長，「台北他會大力幫忙！」

能否使用App連署？中選會：要以紙本為主

蔡沁瑜透露，中選會向她們表示中秋節過去也沒問題，因為都有上班，時間上都能配合，時程上是13日到17日領表並繳交100萬元保證金，連署有效份數是28萬384份，18日會確定申請是否有效，19日才能開始連署，所以之前支持者幫忙連署的部分不符合規定，應該是要從頭開始連署。至於外傳郭董要用App來連署，蔡沁瑜說，今有一併問中選會，中選會說要以紙本為主。

王金平扮演何角色 秘書低調：由王自答

對於王金平扮演的角色，王金平秘書林思慧低調表示要由王自己回答，自己只是一起陪同來了解。蔡沁瑜則回答，其實王之前就說過一切看上天旨意、因緣，如果王院長如果有意願想選，這部分也需要了解，所以她就問要不要一起過來。

至於王金平是否已經決定退黨，蔡沁瑜則說，王應該還沒思考到這個程度。

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