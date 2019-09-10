歐洲國家首參與GCTF 瑞典代表：威權破壞民主時需採取行動

2019-09-10 14:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）規模不斷擴大，瑞典亦加入辦理。作為首個共同主辦GCTF的歐洲國家，瑞典駐台代表言禾康（Håkan Jevrell）今表示，瑞典擁有捍衛民主傳統，正如瑞典外交部今年提出的倡議民主聲明，「我們希望把握所有能分享瑞典觀點及捍衛民主故事的好機會」。

外交部與AIT自2015年啟動GCTF合作，在公衛、婦女賦權、能源與電子商務等議題，邀集亞太專家參與，累計已辦20場國際訓練計畫。GCTF這兩年範圍擴大，新增打擊貪瀆與媒體識讀等領域，日本3月加入，成為台美以外第一個參與主辦的夥伴國家；瑞典今也正式加入舉辦媒體識讀工作坊，是首個共同主辦的歐洲國家。

言禾康在開場致詞時，首先引用瑞典外長華爾史特龍今年稍早發表的推動民主倡議指出，民主將反映在瑞典外交政策的所有領域。言禾康說，媒體在日新月異的海量資訊時代面臨顯著挑戰，因應變局，可以看到新聞基於演算法發生的變化，為了博取目光，它將消費者偏好的觀點推送到消費者面前，促使觀點極端化。

言禾康接著說，如今更有許多人利用資訊影響人們的行為，從無害的、些微影響購物行為選擇，到大力改變政治觀點；而當威權國家使用這些資訊工具破壞民主時，「我們必須有所警覺，並採取行動」。

言禾康也坦言這並不容易，必須持續捍衛言論自由和民主價值，教育自身，並透過知識強化對有害訊息的免疫力，因此他相當鼓勵這兩天將展開的工作坊，期待富有成效的討論。

對於瑞典作為第一個參與GCTF的歐洲國家，言禾康今受訪時說，瑞典擁有捍衛民主的長久傳統，也致力於參與涉及民主的不同活動，正如外長今年提出的民主倡議，對瑞典來說，「我們希望把握所有能分享瑞典觀點及捍衛民主故事的好機會」。言禾康將親自參與工作坊分享經驗，對於GCTF其他主題，他也樂見瑞典有機會參與任何能夠有所貢獻的領域活動。

日本駐台副代表西海茂洋則說，如何建構一個不限制自由，又使人們盡可能基於正確訊息做出選擇的社會相當重要，也是這次工作坊的主旨。他並說，GCTF框架是討論跨區域議題的良好平台，這是日本第4次共同主辦GCTF，日本與在場所有人包括美國和台灣，共享民主和自由的基本價值觀，也期待與會者間建立的人際網路，有助於今後進一步拓展合作。

AIT處長酈英傑致詞提到，在印太區域和世界其他地方，自由與壓迫兩種治理願景，如火如荼展開地緣政治競爭，感受最深莫過於資訊戰戰場。酈英傑說，美國正在設法遏止不實訊息傳播，台灣也站在資訊戰第一線，對手甚可說更加難纏。在工作坊中盼了解各國成功的計畫、曾遭遇的威脅、分享曾犯下的錯誤；「在思想的自由市場上，公民要成為具識別力的消費者」，盼一同創造更美好的未來。

外交部長吳釗燮致詞則展現決心說，虛假訊息對民主構成嚴重威脅，台灣有維護民主的決心，相信透過與理念相近國家和夥伴的共同努力，將能克服這一挑戰。立法院長蘇嘉全也以民主基金會董事長身分出席，並提及中國操作香港反送中訊息，試圖影響國際輿論，「香港案例只能說是冰山一角」。

蘇嘉全強調，台灣「遭受外國假資訊攻擊」的程度在179個國家中排名第一，台灣擔憂民主受傷害之際，除了持續強化對資訊戰的防禦能力，也希望積極與他國交流合作，共同商討如何防止不斷產出的假訊息傷害到更多國家。

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