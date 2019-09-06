對抗全球暖化新解方？ 瑞典教授：吃人肉減少溫室氣體

2019-09-06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典行為學教授索德隆（Magnus Söderlund）日前出席「未來食品展覽會」，他於會中舉辦一場研討會，針對全球暖化加劇的狀況，提出一個驚悚的解方，索德隆指出，「食用人肉取代牛羊，以減少溫室氣體排放」。

綜合外媒報導，未來食品展覽會於現場提供賓客食用「非常見肉類」及「昆蟲製食品」，瑞典教授索德隆在展覽會上舉辦研討會，以「你能想像吃人肉嗎」為題，旨在著重討論「吃人肉是否為未來氣候變遷的解方」；此外，索德隆還於演講中，提出「食用寵物和昆蟲的建議」。

主張打破禁忌的索德隆，在研討會上向聽眾提問「有多少人能接受吃人肉」，顯示僅有8%的與會者表示願意嘗試。索德隆於會後受訪表示，「我自己也有點猶豫，但為了不顯得太過保守，我得說我會張口試試看」。

索德隆在演講中並未討論「同類相食」的問題，「吃人肉」對人類可能會產生致命疾病，最知名的案例為1950年於巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的法雷（Fore）部落，因有食用親人遺體的習慣，導致「庫魯病」（Kuru）流行，該疾病又名為「哈哈病，會導致退化性人類傳染性海綿狀腦病，罹患者最終會在大笑中死亡。

- Just när det gäller människokött så finns det enormt många olika tabun.

- Folk i allmänhet är lite lätt konservativa när det gäller att äta saker som de inte är vana vid.



Dumma dumma konservativa, bakåtsträvande människor som vägrar äta upp varandra för att rädda klimatet!!1!! pic.twitter.com/7o79ymMN6E — Mattias Albinsson （@mattiasreporter） 2019年9月4日

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