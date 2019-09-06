對抗全球暖化新解方？ 瑞典教授：吃人肉減少溫室氣體
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瑞典行為學教授索德隆日前出席「未來食品展覽會」，他於會中舉辦一場研討會，針對全球暖化加劇的狀況，提出一個驚悚的解方，索德隆指出，「食用人肉取代牛羊，以減少溫室氣體排放」。（圖擷取自Twitter「Daily Hurriyat」）

瑞典行為學教授索德隆日前出席「未來食品展覽會」，他於會中舉辦一場研討會，針對全球暖化加劇的狀況，提出一個驚悚的解方，索德隆指出，「食用人肉取代牛羊，以減少溫室氣體排放」。（圖擷取自Twitter「Daily Hurriyat」）

2019-09-06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典行為學教授索德隆（Magnus Söderlund）日前出席「未來食品展覽會」，他於會中舉辦一場研討會，針對全球暖化加劇的狀況，提出一個驚悚的解方，索德隆指出，「食用人肉取代牛羊，以減少溫室氣體排放」。

綜合外媒報導，未來食品展覽會於現場提供賓客食用「非常見肉類」及「昆蟲製食品」，瑞典教授索德隆在展覽會上舉辦研討會，以「你能想像吃人肉嗎」為題，旨在著重討論「吃人肉是否為未來氣候變遷的解方」；此外，索德隆還於演講中，提出「食用寵物和昆蟲的建議」。

主張打破禁忌的索德隆，在研討會上向聽眾提問「有多少人能接受吃人肉」，顯示僅有8%的與會者表示願意嘗試。索德隆於會後受訪表示，「我自己也有點猶豫，但為了不顯得太過保守，我得說我會張口試試看」。

索德隆在演講中並未討論「同類相食」的問題，「吃人肉」對人類可能會產生致命疾病，最知名的案例為1950年於巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）的法雷（Fore）部落，因有食用親人遺體的習慣，導致「庫魯病」（Kuru）流行，該疾病又名為「哈哈病，會導致退化性人類傳染性海綿狀腦病，罹患者最終會在大笑中死亡。

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