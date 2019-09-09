不爽遭詹江村抹紅「共幹」 陳柏惟今提告求償300萬

2019-09-09 20:29

〔記者陳建志／台中報導〕桃園市議員詹江村，日前指控參選台中第2選區立委的台灣基進陳柏惟，曾擔任成龍主演電影的工作人員，「擅權攬權，被原公司開除」，更嗆「陳柏惟吸中共奶水，是中共的幹部」，台灣基認為這是不實言論，強調「言論可以自由，抹黑不能免責」，今天正式委請律師前往高雄地檢署對詹江村提出妨害名譽告訴，後續並將提出民事求償300萬元。

台灣基進5日召開記者會表示將對詹江村提告，不過詹江村6日在臉書嗆「按鈴提告」只是做做樣子，「演完就走了，竟然沒有提告」，還自稱是「獨孤求告」，為了宣示是玩真的，陳柏惟今天正式委請律師到高雄地檢署對詹江村提出刑事妨害名譽告訴，今天下午並將告訴狀貼在台灣基進粉絲專頁，強調後續並將進行民事求償300萬元。

針對提告，陳柏惟今天表示已全權委請黨部和律師處理，委任律師曾友俞指出，陳柏惟任職的電影公司曾於2014年到中國與成龍合作拍片，該片於2015年上映，陳柏惟於2016年自請離職，並非詹江村臉書貼文的「被開除」。

曾友俞說，詹江村在直播中，一共提及50次「共幹」的字眼，明顯指稱陳柏惟是中共幹部，甚至做出又舔又含等不雅動作，已嚴重危害當事人名譽，目前都已蒐證完畢。

曾友俞表示，憲法保障人民的言論自由，但同時也保障名譽權，為維護當事人權利，已遞狀對詹江村的臉書、youtube直播，涉及妨害名譽的部分提告，並請求損害賠償。

台灣基進中央黨部表示，提告不只是尋求法律途徑，還陳柏惟一個公道，更要告訴那些為親中藍、外來紅喉舌的人，絕不會放任不實指控的行為繼續傷害台灣的公共討論品質。

陳柏惟「3Q 陳柏惟」臉書粉專貼文：

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