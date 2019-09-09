小英細數司改成績 有人喊下台有人喊加油

2019-09-09 20:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕為說明政府施政績效，並強化支持，蔡英文總統今晚出席「台北律師公會108年度律師節慶祝活動暨會員大會」時細數司改成績，並強調現正是司法改革的關鍵時刻。

現場席開近百桌，氣氛熱烈，包括行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥等法界人士出席。總統抵達現場，全場鼓掌歡迎，不過，現場有人高喊下台，但也立刻有人高呼加油，為蔡總統打氣。

蔡總統除對現場表達律師節快樂，也細數包括召開司法國是會議等司改成績，她也提到律師法將在立法院本會期進行修法，也呼籲在司法改革的關鍵時刻，創造三贏的局面。

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