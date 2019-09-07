社群王換人當！柯P頻惹議掉12萬粉 「英粉」大幅成長

2019-09-07 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日失言風波不斷，有網友便發起「退讚」運動，在今日上午11時許柯文哲的臉書粉絲按讚數跌破200萬大關。現就有網路大數據平台分析，柯文哲臉書「掉讚」現象以及總統蔡英文和國民黨總統參選人韓國瑜的網路聲量變化，發現柯文哲近日的掉粉率大幅提高，蔡英文社群能量大爆發，韓國瑜則一直在同溫層中。

大數據分析平台網路溫度計今日撰文指出，柯文哲自組民眾黨之後，便引發綠營支持者不滿，發起「退讚」運動；柯文哲為了維持聲量，日前言論越來越辛辣，導致粉絲大量出走。尤其是提及旺中集團過去支持他，以及說「退讚的都是1450」之後，粉絲人數瞬間暴跌近5萬。

總統蔡英文則相反，自從今年1月「撿到槍」回應習五點後，除了積極經營臉書，更拓展到Youtube與眾多創作者合作、拍攝不同型態的影片。

從數據資料顯示，蔡英文在8月15日用通訊軟體LINE宣傳基本工資調漲，粉絲有大幅成長；8月21日放出與日本Youtuber三原合作影片，讓Youtube平台有近8000人追蹤。而截至目前為止，蔡英文的臉書專頁更是有245萬人按讚。

至於韓國瑜近日負面爭議不斷，雖每天都能「製造笑料」，但社群並未擴散，依舊是在「韓粉同溫層」中，成長幅度不顯著。

對於社群的經營和粉絲的成長，蔡英文可以說是爆炸性成長，且對比現階段的各家媒體民調顯示，蔡英文也持續領先。該文表示，在柯文哲今日臉書粉絲跌破200萬人之後，國內政治人物目前粉絲唯一超過200萬的也只剩下蔡英文，柯文哲早已不是網路聲量王。

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