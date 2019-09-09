急推數位身分證疑有程序瑕疵 民團將陳情監院

2019-09-09 20:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕內政部預計於明年10月起全面陸續換發新版數位身分識別證（New eID），惟台權會等民間團體認為，目前台灣還沒有完善的個資保護制度，內政部又在尚未完成評估前逕行招標卡片印製，無疑有程序瑕疵。民團將向監察院遞交陳情書，訴請監委調查數位身分證推動程序。

內政部預計於明年10月起全面陸續換發新版數位身分識別證（New eID），取代已使用近15年的紙本國民身分證。內政部預估將在2023年3月前完成全台2359萬人的換證作業，計畫總經費約48億元，希望讓全民一同邁向智慧政府的創新服務紀元。

台權會數位人權專案經理何明諠今受訪指出，台灣還沒有一個完善的個資保護制度，雖然有個資法和戶籍法，但個資法規範模糊，許多細節有待解釋，戶籍法也沒有針對數位身分做出規範，此外更沒有專責機關在執行落實這些法律，使得法制面不僅停留在紙本身分證思維，遇需法律解釋時更是各自為政。

何明諠說，一人一號的身分配發本身就是政府監控性質很強的制度，透過個資的整合，已讓人民在政府面前相對透明，現在雖很難回到過去沒有身分證的社會，「但至少可以不要再擴大」。

何明諠進一步解釋，即使撇開國家監控問題，國家若配發具備數位身份驗證功能的卡片，未來就可能推行越來越廣，因為國家擔保的數位身份，「對各行各業都是很有吸引力的事」。但對於這種「透過侵犯個人隱私達成行政或商業上的便利性」的風險，在台灣缺乏明確立法和主管機關的情形下，「現在的政府卻只願意口頭保證，更難講以後的政府會如何」。

何明諠也指出，內政部6月將數位身分證印製案發包給中央印製廠，但按內政部規劃案時程，規劃案成果應在9月底、10月初方能完成，如今規劃案顯然尚未完成，也未與公民社會進行討論，「我們理想中好的民主程序是，這麼重大的政策，規劃出來後也該和公民討論，現在卻不是，難道要強迫先上車再補票嗎？」

台權會、司改會與台灣受試者保護協會等民間團體，明（10）日將共同召開記者會，要求內政部立即公開規劃報告，並將向監察院遞交陳情書，訴請監察委員調查數位身分證至今為止的推動程序是否有瑕疵，並應廢棄程序上有瑕疵的相關決議、招標，及追究相關人員的法律責任。

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