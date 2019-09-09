農會活動喊楊瓊瓔凍蒜 民進黨團：公器私用是家常便飯？

2019-09-09 19:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府農業局今日在神岡區農會舉辦中秋活動，副市長楊瓊瓔也到場，現場高喊「楊瓊瓔凍蒜」。民進黨團總召李天生痛批，楊瓊瓔尚未辭職，在上班時間以「副市長」身分出席，現場卻高喊「凍蒜」，破壞行政中立，明顯公器私用，對得起台中市民嗎？

李天生指出，楊瓊瓔要參選立委，地方人盡皆知，她卻在未辭職、上班時間，於農業局和農會舉辦的活動中，由神岡區農會秘書王秋景帶大家高喊「楊瓊瓔凍蒜」，把市府行程當作選舉行程，破壞行政中立，且該行程並未邀議員出席，只為特定人士造勢，明顯公器私用！

市議員江肇國也說，楊瓊瓔上任以來，以副市長身份集中在她過去的立委選區潭子、大雅、神岡、后里跑行程，已在議會遭到多次質疑，現在離選舉越近，情況更是變本加厲，希望市長盧秀燕應該要有所處置，不要再放任領市民納稅錢，卻為自己選舉拉票造勢的行為。

李天生痛批「市長選總統，副市長選立委」，高雄有韓國瑜市長，台中有楊瓊瓔副市長，國民黨公職首長都在想選舉，無心市政，實在令人失望。

市府農業局則表示，今日活動現場，神岡區農會人員及在地鄉親一時興起高喊「凍蒜」口號，副市長感受民眾的熱情，也感謝鄉親的期許，仍表示以市政為重，為台中努力。市府也強調，呼喊口號並非市府人員所發起，屬民眾自發性的活動，市府會勸說盡量避免與活動主題無關的內容。

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