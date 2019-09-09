蔡英文博士學位被質疑 「前室友」賴幸媛背書：是真的！

2019-09-09 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕台大名譽教授賀德芬等人日前指控總統蔡英文的博士學位涉嫌作假，已被蔡總統提告妨害名譽。前陸委會主委賴幸媛正好是蔡英文在英國倫敦政經學院求學時的室友，近日受訪時強調：「她的LSE博士學位是真的，事實就是事實！」

賴幸媛曾任台聯不分區立委，2008年馬英九當選總統後，由劉兆玄組閣時就獲延攬出任陸委會主委，後來因為政策路線問題，被台聯開除黨籍。

《信傳媒》報導，身為蔡英文過去的室友，賴幸媛近期成為各方求證的對象，終於在近日接受媒體採訪，她鄭重強調：「我及以前的國安團隊，都對蔡總統這幾年的施政與治國能力高度不滿意，也非常失望，但是她的LSE博士學位是真的，事實就是事實！」她說，選舉一到，群魔亂舞，積非可以成是，社會跟著團團轉，也就沒有是非了，這讓她非常不能接受。

賴幸媛表示：「1983年，她交完博士論文後，在等待口試舉行的那幾個月期間，搬來與我同住。」她說，蔡英文在1983年口試通過後，她、蔡英文和幾位友人還一起去唐人街的餐廳慶祝，蔡英文回台灣前，她也陪同去哈洛德百貨公司買衣服。

蔡英文在等待口試期間，還很熱心地用自己的電動打字機幫賴幸媛的友人重新謄繕博士論文。這台「英倫電動打字機」在蔡英文通過口試、結束學業返台前送給了賴幸媛。賴說，她後來帶到薩塞克斯大學使用，讓不少同學頗羨慕，也會跟她借。

賴幸媛說，當時蔡英文很快就拿到博士學位，不到3年就口試通過，「當時的朋友圈（包括外國朋友們）都認為她很厲害」；「她有通過博士論文口試，因為這騙不了人！我們當時幾個人（包括外國朋友）和她都一起慶祝過。她若沒通過口試，只會哭喪著臉，繼續修改，弄好再提交！我們一夥人怎會去慶祝？」

針對有人質疑蔡英文的博士論文學位造假，賴幸媛反問，蔡英文為何要騙？要騙誰啊？有何動機騙？她說：「這是邏輯問題！她（蔡英文）當時才20幾歲，那麼快就拿到博士學位，如果論文沒過，她一定會繼續在英國把博士論文做到完成才離開。」

賴幸媛說：「再者，學校也有信件證明她拿到博士學位，英國大學體制就是這麼簡單，學校發出信件證明就是！學校自有其作業系統。況且，她若沒有博士學位，也不可能1980年代，在台灣東吳和政大拿到副教授教職。」

另外，賴幸媛表示，英國的博士生只負責把論文交給學校，「放不放在圖書館是校方的事，與學生無關」，有些學校會將博士論文放在圖書館，有些學校不會放在圖書館，每個大學做法不一樣。

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