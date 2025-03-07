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    赴港團員被抓「傅崐萁不敢說」 王定宇：他得罪大老闆 被警告真難看

    國民黨總召、立委傅崐萁近日被曝帶團到香港時，同團一名旅遊業者被中共抓走，至今未釋放。（資料照）

    國民黨總召、立委傅崐萁近日被曝帶團到香港時，同團一名旅遊業者被中共抓走，至今未釋放。（資料照）

    2025/03/07 12:27

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁上月率團到香港參加旅遊博覽會，傅崐萁當時聲稱自己代表中央政府，卻傳出同團一名旅遊業者在入境時，被中共逮捕至今未釋放。對此，民進黨立委王定宇提出兩點質疑，直言「傅崐萁到底做了什麼事，得罪你大老闆」，才會利用同團業者被抓一事，要警告傅崐萁，給他難看。

    綜合媒體報導，王定宇昨天在節目上分析「傅崐萁赴港團員被抓」有兩點不尋常之處。

    第一，王定宇表示，傅崐萁的宣傳觀光團共有40幾名團員，帶團的又是中國國民黨總召，加上最親中國的花蓮縣長，且具高度政治意義，這一團這麼重要，人就在入境的時後被抓起來。

    第二，「名單有先送審」。王定宇說，參加這種政治團名單都會先送，若送審名單發現這個人不適當，「打個招呼、行禮如儀地換人就好，在入境時被抓很奇怪。」而且被抓的陳姓業者，其實在2019年去過香港，2024年也去過中國但都沒事。

    更詭異的是，王定宇指出，傅崐萁在團員被抓後，沒有任何反應，也未見出面阻止抓人，仍若無此事地繼續走行程，「繼續吃飯、繼續上台講，講他代表台灣中央政府，不覺得怪嗎？」

    王定宇說：「之前去過沒抓她，偏偏這一趟跟著傅崐萁來就被抓，擺明要給誰難看，而且還真難看，傅崐萁連講話都不敢講話，從頭到尾蓋著不敢說」。

    在陳姓業者出事後，家屬竟然不是找傅崐萁幫忙，而是找民眾黨的林憶君陳情，也讓王定宇覺得不可思議：「那是誰拒絕他？他跑去找林憶君，我不知道，我這推理，因為邏輯上，再怎麼樣也要先找傅崐萁，因為他才有力量，林憶君的力量不會大過他。」

    王定宇稱，由此推斷，傅崐萁在中國的影響力消失了。

    另外，事發後，親中媒體《中評社》6日發表題為「花蓮第三勢力集結，撼動傅崐萁夫婦執政板塊」的報導，讓節目主持人驚訝，疑惑為何中評社修理「自己人」？對此，王定宇說，「傅崐萁你到底做錯什麼事？得罪你大老闆了，趕快半夜午夜夢回反省一下吧。」

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