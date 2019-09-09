蕭旭岑：馬會全力輔選 但對韓粉不理性會審慎評估

2019-09-09 15:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在新北三重舉行造勢晚會，前總統馬英九站台，枯等1個多小時，談話還被韓粉中斷，提前結束致詞，讓馬感到錯愕，馬英九基金會執行長蕭旭岑今受訪時說，馬會盡一切力量為韓輔選，但如果在類似造勢場合再有昨天部分韓粉不理性，會審慎評估。

蕭旭岑今受訪時表示，馬英九在今中午時跑完行程有回電給韓國瑜，兩人有通上電話，韓在電話中再三為昨天的疏失向馬致歉，馬說他不會放在心上，但也請韓繼續加油，未來這種幕僚的疏失能夠避免就儘量避免。

蕭旭岑指出，馬英九是應韓總部的邀請參加昨天的新北造勢大會，原本韓總部是協調晚間7點20分由國民黨主席吳敦義、馬英九、韓國瑜會同台，馬有提前到，不知道為什麼等1個多小時，主辦單位要求馬上台演講，講到一半韓進場，部分群眾鼓譟，主持人就要求馬提前結束致詞，「我們也不知道為什麼這樣」，才會覺得有點不解跟遺憾。

對於馬英九未來是否還會考慮幫韓國瑜站台？蕭旭岑強調，馬會盡一切力量為韓輔選，但爾後有類似造勢場合，如果再有昨天那樣的情況，部分韓粉或群眾不理性，幕僚會審慎評估。

蕭旭岑表示，馬英九絕對是力挺韓國瑜，希望大家團結一致，為明年的勝選定下基礎，是否希望韓粉理性一點？蕭說，尊重各方聲音，可能韓陣營或韓國瑜應該會有處理吧。

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