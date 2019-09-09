陳建仁接見日議員︰台日合作投資史瓦帝尼

2019-09-09 13:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日接見日本「神奈川縣日華親善協會」名譽會長田中和德眾議員時強調，台日兩國共享自由、民主、人權及法治等普世價值，並同樣是第一島鏈抵禦專制政權軍事擴張的生命共同體，期盼日本續予我國大力支持，強化台日全方位的友好合作關係。

副總統也提到，田中眾議員身兼「日本非洲聯合會議員友好聯盟」副會長，台灣在非洲也有一個邦交國—史瓦帝尼。鑒於去年台日兩國已成立「第三地市場合作委員會」，協助兩國企業在工具機、食品產業及中小企業等領域交流，並就第三地市場合作進行直接對話，未來或許可以考慮台日共同對史瓦帝尼進行人才培訓與基礎建設投資合作。

副總統表示，「神奈川縣日華親善協會」成立50多年來，一直大力支持台灣，與我國橫濱僑界互動十分良好；田中眾議員也經常在國會為我國仗義執言，是台灣重要的好朋友。特別是我國921、台南及花蓮發生震災時均主動慷慨解囊，並在橫濱中華街發動募款賑災，熱忱感人，他要代表台灣政府與人民表達誠摯謝意。

陳建仁指出，台日兩國因歷史、地緣相近，各項交流十分友好密切，去年我國有483萬人次訪日，日本有197萬人次訪台，兩國互訪人次高達680萬；不過，還是有不少日本人還沒有機會到訪台灣，希望田中眾議員與親善協會成員回國後能協助宣傳台灣，吸引更多日本民眾到台灣旅遊，感受台灣的熱情與美好，進一步擴大兩國人民往來。

副總統表示，日本在安倍首相的卓越領導下，接連在今年6月底主辦大阪G20高峰會，以及8月底在橫濱舉辦「第七屆非洲國際開發會議」（TICAD7），都獲得圓滿成功，他也藉此機會表達誠摯祝賀。

陳副總統進一步說明，本次TICAD「橫濱宣言」強調「人才培訓、引進技術與創新，以促進非洲活躍」，非洲各國也對日本的高品質基礎建設投資表示歡迎。

副總統指出，在中國持續打壓下，台灣仍無法受邀參與今年5月的「世界衛生大會」（WHA），惟日本外務大臣河野太郎在推特首度發文支持、「日華議員懇談會」也兩度通過決議支持我國參與「世界衛生組織」（WHO），台灣民眾感念在心。至盼田中眾議員及親善協會成員，未來能持續聲援台灣參與WHO、「國際民用航空組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）及《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）等各種國際組織。

副總統指出，台日兩國互為第三及第四大貿易夥伴，當前日本面臨美國貿易談判及日韓貿易戰的壓力，台日開始洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）正是時機，對日本平衡及拓展海外市場也有幫助。期盼田中眾議員與親善協會的好朋友們可以通過支持台灣參與CPTPP的決議，協助我國向日本政府執言，讓台灣對區域經貿整合作出更多的貢獻。

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