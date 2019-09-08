拚場不如拚世界冠軍？ 郭台銘賀U18一句話酸爆韓國瑜

2019-09-08 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕第29屆U18世界盃棒球賽冠軍戰今舉辦決賽，台灣隊以2比1擊潰美國隊，獲得世界冠軍，郭台銘對此在臉書上發文祝賀，不忘用「拚場不如拚世界冠軍」一句話酸爆韓國瑜。

台灣隊獲得第29屆U18世界盃棒球賽冠軍，是對史上第3次奪下冠軍殊榮，郭台銘在臉書指出，台灣隊首次奪冠是1983年，第2次是在2010年，郭恭喜辛苦的選手們及周宗志總教練，成功終結美國挑戰五連霸之路，完成站在世界頂峰的夢想。

郭台銘認為，無論民眾來自何處、心中是否具有顏色，但在球場上大家都願意支持台灣隊，尤其棒球被稱作國球，他甚為感謝此次參加U18的球員們，再次為台灣拿到佳績，又給郭台銘滿滿的感動，郭強調，「不分顏色的期待是台灣重返榮耀」，他也諷刺今晚在新北三重造勢的韓國瑜，「拚場不如拚世界冠軍」。

不少網友也在底下留言指出「造勢的新聞，蓋過了台灣之光」、「U18跟U12今年真是雙喜臨門勇奪世界冠軍」、「預見5、6年後台灣會有棒球巨星出現」、「看棒球比看韓魚好看多了」，但卻也有韓粉留言怒譙「靠？！何時你又關心起棒球了？！ 你沒膽戰心驚的在看三重大進場嗎？！」、「要不要來場造勢？拼一下人氣？」。

郭台銘臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法