軍備也有化妝師！ 這些皆出自「她」之手

2019-09-08 18:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍備局今年生產製造中心202廠今年參加「2019年台北國際航太暨國防工業展」，其中，雲豹「M2」樣車前彩繪一隻雲豹圖騰相當吸睛，不少說明看板、地貼也圖文並茂地點綴展場，而這些都是202廠上士張雅琇的作品。具備平面設計專長的張，也儼然成為「裝備化妝師」。

國軍媒體「軍聞社」今日報導，在軍備局202廠擔任機械繪圖士的張雅琇，在廠內主要的工作為「美化」軍備產品，她的專長是「平面設計」，有別於廠內其他同仁大部分是以3D作業，因此舉凡砲車、新式防毒面具以及無人載具，都是她與該產品的計畫主持人或系統工程師研討後設計。

該報導指出，相關設計不僅針對產品的顏色，包含形狀、構型及線條，先經由她設計、合成及著色出來後，大概勾勒出初步的模型，提供給上級作為該產品未來發展參考依據、藍圖及方向，張雅琇成功將自身的美術專長運用在國軍裝備的外觀形象設計，讓許多有她經手設計的裝備更具流線型及科技感。

除了軍備產品，軍聞社報導也指出，張雅琇也運用她的專長，利用廢材餘料創作許多裝置藝術品及布置，包含該廠的創新研發中心，牆上數幅油畫、彩色的落地玻璃等，將生硬的辦公環境，調和的恰到好處，此外，營區內的水木牆及裝置藝術，也藉由她的巧手，讓環境更美化，而不再是帶給人生硬死板印象的營區。

張雅琇大部分的想法取自書籍、藝術創作的展覽及網路上設計人分享的作品，已完成文化大學廣告系進修的她，學成後將所學運用在裝備設計研發上，透過不斷的嘗試、挑戰、自我進修而使軍備產品更加成熟，她未來也將持續運用所長，改善創新，塑造良好、正面的軍用裝備形象。

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