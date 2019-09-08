韓國瑜三重造勢 新北市府：場地若受損會嚴格要求復原

2019-09-08 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日將在新北三重舉辦造勢大會，喊出希望超過10萬人參加，但外界擔心將造成場地破壞。對此，新北市水利局副局長諶錫輝表示，新北市府會要求租借場地單位復原，若未在期限內完成將會要求賠償，情節嚴重更可處3年不得租借新北市政府場地。

「2020韓國瑜新北出發」造勢大會將在今日下午於新北市三重幸福水漾公園舉辦，韓陣營喊出「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」口號，目標人數希望超過10萬，並規劃100多個攤位。但卻遭外界質疑，如此是否會造成河濱公園的破壞，使優美環境受到衝擊。

對此，根據三立新聞網報導，新北市水利局長諶錫輝指出，新北市河濱公園屬於全體市民共有，非常歡迎各單位租借，且皆會經過審查，同時也會要求各單位維護環境，禁止破壞草地，在歸還場地時若發現草皮有輪胎壓痕，市府會要求租借單位恢復原狀。

諶錫輝表示，借用單位在歸還場地時，市府會派人勘查，若發現場地有損，會要求該單會限期恢復；若超過期限，市府會自行雇用廠商進行復原工作，再向該單位索賠。

諶錫輝強調，假如造成場地受損又不配合，將依情節嚴重最高處3年禁止租借新北市場地，「新北市政府會嚴格要求租借單位，不容挑戰。」

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