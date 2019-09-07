台灣撐香港 蔡英文：守護好我們自己的民主自由

2019-09-07 17:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天表示，「再給她四年」，並保證只要她當總統，一定會守護台灣的主權，守護台灣的民主自由生活方式。

對於香港問題，蔡英文強調，多人很擔憂香港民主的未來，很多人都在講撐香港，要跟大家說台灣撐香港最好的方法，就是「守護好我們自己的民主自由」。

全國青商會今天在蔡英文台中市競選辦公室舉行後援會成立大會，總統蔡英文由立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、洪慈庸、立委參選人陳柏惟、莊競程、台中市黨部主委何明杰及地方黨公職陪同一同出席，蔡英文並且授旗給全國青商後援會召集人蔡世寅。

蔡英文表示，青商會是她的「死忠兼活帖」，她請大家再給她四年，也支持民進黨提名及戰友的立委參選人，也請大台中的朋友給所有民進黨提名及戰友，讓立委全部過關。

蔡英文表示，這三年的國際情勢在變化中且變化不少，但團體很努力，在詭譎多變的情勢中，讓經濟穩定成長，稅收增加，國際的平等機構說台灣是四大創新國之一，經濟成長第二季及全年都是亞洲四小龍第一名。

蔡英文表示，推出前瞻計劃及五加二產業創新計劃，擴大內需，改善台灣投資環境，引來歷史最大規模台資回流，外資也加碼投資，對中小企的照顧沒有偏廢，中小企業更好的投次環境，到工業區看各種產業，看到台灣人努力及問題，政府在第一時間第一線上掌握時間、解決問題。

蔡英文強調，台灣今年是投資大爆發的一年，以現今的投資能量，經濟會強而力的成長，政府在經濟不敢懈怠，三年有成拿出成續，給大家檢驗，也經得起檢驗，會愈做愈好，替台灣人帶來辛福。

蔡英文話鋒一轉，她強調，經濟成果需要在自由市場上才能守得住，青創機會一要在民主自由社會才夠支持。

蔡英文表示，這陣子看香港情況，過去很長一段時間，一直是亞洲最自由的市場，但最近發生狀況大家看得很清楚，很多人很擔憂香港民主的未來，很多人都在講撐香港，她要跟大家說，台灣撐香港最好的方法，就是「守護好我們自己的民主自由」。

蔡總統並提出保證，「只要蔡英文當總統一定會守護我們的主權」，「 守護台灣的民主自由生活方式」。

此外，她拜託青商會多宣傳政府的政策、並且打擊假消息、假訊息，因為假消息會破壞民主，消息錯誤民眾會做出錯誤決定，她請大家一起打擊假消息，看到假消息不要傳也要證清。

蔡英文表示，要團結所有保台灣的力量，團結中華民國派、台灣派、中華民國台灣派，一起團結守住得來不易的民主與自由。

蔡英文更強調，這場選舉將會決定台灣的未來，關鍵時刻把最大的力量集結起來，2020台灣要贏，讓總統勝選、國會過半。

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