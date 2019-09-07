順天美術館捐贈館藏 蔡英文參觀陳澄波、顏水龍畫作

2019-09-07 17:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文今天下午參訪「順天美術館捐贈館藏」表示，順天館藏652件包括陳澄波、李梅樹等重要前輩畫家作品捐給文化部，是台灣藝術史重建的關鍵，順天的捐贈是台灣重建藝術史與典藏的門檻，非常感謝，相信未來會有更多典藏家與藝術家後輩捐給國家，前瞻基礎建設計畫會做好準備。

蔡英文兩天台中行程，今天特別到國美館典藏庫參訪日前由順天美術館捐贈的館藏，首先安排參觀顏水龍作品「歸牧」，代表前輩藝術家作品從美國「回家了」，畫中彩繪返家牛群，沐浴在夕陽下，筆觸圓潤飽滿，沈靜氣氛使人感到生命美好；蔡英文在導覽下仔細觀賞順天館藏畫作，畫家謝里法也親自講解作品「紐約景」。

文化部長鄭麗君表示，有「台灣科學中藥之父」之稱的順天堂藥廠創辦人許鴻源，受知名前輩畫家廖繼春鼓勵，1970年代開始收藏台灣畫作，支持畫家，再受知名畫家謝里法建構台灣美術史的影響，立下宏願要為下一代預先收藏台灣美術史。

鄭麗君說，許鴻源一一尋訪作品，以民間力量完成順天典藏，收藏有台灣日治時期到當代的重要藝術家包括陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等前輩藝術家作品，他告訴後代「這些畫是台灣人的」要讓下一代了解台灣的美術資源，今年8月順天美術館董事長許照信將收藏全數無償捐贈文化部，鄭麗君強調，這是台灣美術史重大的見證「國家要為國人建構完整的美術史！」

目前順天館藏由國美館收藏，目前未開放參觀，未來將策畫展覽。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法