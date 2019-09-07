柯P辱陳菊拒致歉 管媽要他好好讀「第二性」

2019-09-07 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日因稱陳菊是「比較肥的韓國瑜」失言惹議，今日柯文哲表示並不會對該言論道歉。對此，民進黨立委管碧玲又再度砲轟，要柯文哲幕僚去買西蒙波娃的著作，然後好好向陳菊道歉。

管碧玲今日在臉書寫道「道歉、讀書，才能止血」，並表示昨日所述有關柯P曾羞辱30歲以上女性「像殘障車位」一事，當事人已接受媒體採訪並願意公開證實。她認為，保護當事人是最基本的道理，政治人物應該知道。

管碧玲說，在看到柯文哲說出「陳以真漂亮可以坐櫃台」時，就看到他的問題，並且「4年多來沒有看到他的改變」。

管碧玲表示，如果柯文哲不知道為何該向陳菊道歉，可以看法國哲學家西蒙波娃的鉅作《第二性》（法文：Le Deuxième Sexe），並希望柯請幕僚去買，不然柯文哲「就停留在性別歧視的迷惘而不自知」。

柯文哲今日受訪辯稱「是情緒蓋過理智」，強硬地說「當然不會道歉」，表示「講了就講了，就這樣」。柯文哲表示，對他而言，胖的、瘦的、矮的、高的就只是形容詞。

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