台灣「2019UN宣達團」再度前往聯合國為台灣發聲

2019-09-06 18:32

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台灣聯合國協進會「2019 UN宣達團」再度出發前往聯合國為台灣出聲，這也是第16年前往紐約聯合國，團長蔡明憲表示，希望立法院、總統府17日的聯合國大會前，在立法院通過決議支持台灣加入聯合國，也期許總統府能夠召開國際記者會，以總統的高度向國際人士表達台灣加入聯合國的心聲。

「2019台灣加入UN宣達團」團長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲受訪時表示，會在美東時間7日跟上千名僑界一起到紐約，為了台灣加入聯合國、keep 台灣 free、UN for taiwan，同時會在紐約吶喊代表台灣人民的聲音，並邀請從香港、西藏、新疆及中國來的人權志士，一起到紐約去參加遊行，表達我們國內外人民對中國共產政府壓迫人權、壓迫台灣加入聯合國、壓迫香港人民的民主自由。

他也提到，宣達團共有18位團員，除參加活動外，也會到華府拜訪美國國會議員、國務院、國防部甚至白宮官員，向他們表達台灣要加入聯合國，台灣支持香港人民的人權運動，對於台灣聯合國協進會理事、屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，在8月18日隻身前往香港旅遊，從8月20日「被失蹤」失聯至今，宣達團也會向中國表達抗議，呼籲中國政府清楚交代李孟居的行蹤，以及「被失蹤」的原因。

他希望立法院、總統府17日的聯合國大會前，在立法院通過決議支持台灣加入聯合國，也期許總統府能夠召開國際記者會，以總統的高度向國際人士說，台灣要加入聯合國。

隨團的丘兆航表示，自己會想要參加這次的台灣宣達團，是認為台灣不管在經貿、整個產業鏈、甚至在衛生、人權保障，以及民主的進步價值，在全球的貢獻都非常大，但是2300萬台灣人卻無法進入國際組織，尤其是聯合國，這是非常重要、基本的人權，所以一定要去宣達訴求，讓我們能夠加入聯合國。

另一位曾在英國留學的年輕女團員陽醒慈也指出，她在英國的國際場合有發表過，希望國際社會支持台灣加入WHO，讓台灣可以實質參與WHA的盛事，也被很多國際人士知道，這次也是一個青年代表的身分來參加UN宣導團，不只在WHA的場域，也訴求讓台灣這個實質上獨立有自己政體，有民主制度與自由，跟中國完全不一樣的國家可以進入UN的體制裡面，發揮獨立主權國格，成為國際的一份子。

她說身為青年代表，想要強調的是，台灣現在年輕，也非常關心台灣的主權情況，這件事情並未隨著世代消退，我們每個台灣年輕人也都覺得自己是台灣人，希望台灣可以進入聯合國場合，繼續綻放的光芒。

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