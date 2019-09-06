韓國瑜惹毛日本學者 他整理過往事蹟憂：若韓當總統...

2019-09-06 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（6日）接見日本東京大學兩岸關係研究小組，稱「我等了日本人25分鐘」，但遭日本學者發文打臉，「難以理解韓國瑜和其團隊的作風」。對此，有網友貼出PO出一張圖，憂心地說「韓國瑜如果當總統，台灣外交會是什麼樣子...」。

臉書「打馬悍將粉絲團」貼出韓國瑜過往嘲諷他國人民、接待外賓遲到以及歧視東南亞人士的新聞，藉此大酸韓國瑜的「國際觀」，如「脫口『不丹人都傻傻的』韓國瑜一貫說法『這樣』回應」、「有點酸？國瑜演講糗秀『晶晶體』 美商執行長：他盡力了」、「好丟臉！韓國瑜『來一堆雞』歧視新聞被翻成印尼文瘋傳」、「韓國瑜遲到害日議員枯等 網友再創新成語『遲瑜之殃』」以及「韓國瑜質疑『瑪麗亞』怎變老師？打馬悍將：市長竟帶頭歧視」等等。

「打馬悍將粉絲團」把韓國瑜種種行徑整理成圖表，憂心地說「韓國瑜如果當總統，台灣外交會是什麼樣子...」。其他網友也留言「拜託國民黨可以爭氣點嗎？推這什麼候選人？」、「韓導無極限」、「低級草包！」、「糟糕的國際觀」、「果然，時間讓多數人認清，除了唬爛，他真的什麼都不會」。

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