「支持不是只有一種方式」！ 藍議員抱怨遭過激韓粉施壓

2019-09-06 16:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨提名韓國瑜參選2020總統大選，令韓粉雀躍，但新北市長侯友宜及其餘藍營議員未積極表態支持韓國瑜者，則是被韓粉狠批，國民黨籍議員陳儀君昨天在臉書上痛陳「支持不是只有一種方式」，她這段時間在第一線走動，遇到太多包括深藍政治立場的市民鄉親，對於過激韓粉所產生的負面效應非常焦慮。

陳儀君說，有韓粉在社群網站上對她嗆聲「為何妳沒像其他議員一樣PO出挺韓活動相片及訊息？我們家下屆10幾票，一票再也不投妳，這筆帳就記在妳身上，下一次再選時，我本人一定卯起勁對抗妳。」這樣的恐嚇之言，陳儀君相信韓國瑜也會非常焦慮。

陳儀君的選區新店區是傳統藍營鐵票區，她表示，作為國民黨的公職人員，理當支持黨內規則出線的韓國瑜，然而，她必須說，大家不要因為對於支持手段的不認同，就去妨礙達成共同目標的努力。

陳儀君認為，如果說支持韓國瑜的方式就只有PO文、放照片、上節目侃侃而談，那麼市政監督誰做？理念推動誰去堅持？鄉親生活需求誰去照顧？這些都沒有，廣大的新北市民有了問題找不著國民黨的公職去說、去講、去解決，「那麼韓國瑜在此間的票會多還是會少，想來正常的思維都明白答案」。

她坦率地講，這段時間在第一線走動，在替韓國瑜讚聲，但遇到太多太多包括深藍政治立場的市民鄉親，對於過激韓粉所產生的負面效應非常焦慮，陳儀君相信，韓國瑜也不會期盼有這樣的支持者。

陳儀君強調，支持韓國瑜選總統的方式不只一種，但切莫因為對於方式的不認同，就替韓國瑜豎立敵人，成為他當選的阻礙！

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