民調崩壞根源曝光！ 黃創夏：韓國瑜這態度出問題

2019-09-06 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜最近頻頻陷入爭議事件，民調雪崩式下滑，與總統蔡英文的支持率逐漸擴大。資深媒體人黃創夏就對「韓國瑜崩壞的根源」做出分析，指國民黨真正需要的是「反省、贖罪」，並且面對人民應該擺出「誠懇」的態度。

黃創夏今天在臉書上表示，許多人說「國民黨打壞了好好的一盤棋」，此話大錯特錯，如今韓國瑜的窘態畢露，重複直播、動員韓粉、頻頻失言的黔驢技窮，其實只是「回到基本面」，打回國民黨根本沒有準備、更沒有責任感的本質。

他分析，自從國民黨2016年總統大選慘敗後，國民黨就是「黨內互打」不斷輪迴，從未真正進行反省，依然只會搞內部鬥爭，忘了台灣人民從未「虧欠」過國民黨，雖對蔡英文和民進黨執政的惡果充滿恨意，多數選民卻不認為國民黨有「贖罪」的誠意，國民黨真正需要的是「反省、贖罪」！

黃創夏強調，韓國瑜和國民黨應該思考的真正課題，人民不想看到民進黨與蔡英文如何「不好」，而是想看到韓國瑜和國民黨能給台灣帶來哪些「好」，這種「好」不是只靠著口號或「聲量大師」，就能夠欺騙和呼攏台灣人民。黃創夏呼籲，總統和中央政權是攸關國家存亡，或許能力和準備都不夠，但至少面對人民應該擺出「誠懇」的態度，這才是韓國瑜和國民黨說服台灣人民的第一要件。

相關連結：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法