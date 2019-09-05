韓團隊提放寬港人居留就業 港網友嗆爆：你當選誰想過去！

2019-09-05 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召張善政3日表示，他將在國政顧問團提出建議，考慮制訂「擴大香港學生來台就學管道，並放寬優秀香港學生畢業後在台就業限制」相關政策。不過，相關新聞傳到香港後，香港網友紛紛狠嗆韓國瑜「高雄都管不好了！」、「你當選就是下一個中國，誰要過去？」

總統蔡英文2日赴國安會聽取香港狀況簡報，並做出4點指示後，張善政在臉書諷蔡英文是「一如過去空心菜作風，這些指示內容了無新意」。張善政也說，他將在國政顧問團提出建議，考慮制訂「擴大香港學生來台就學管道，並放寬優秀香港學生畢業後在台就業限制」相關政策。他指出，香港人來台念書其實沒有語文與生活的適應問題，文化背景也類似，期待可以與本國學生相處融洽，這樣對香港年青人才是雪中送炭，不是空心的口惠。

不過，相關報導被轉至香港「連登論壇」後，港網友不但不買帳，還紛紛狠嗆「這打靶仔（該死的）誰信得過？」、「別相信！當選台灣就等於第二個香港，可能比香港還更不堪！」、「你當選有人會過去？」、「你當選就是下一個中國，過去有什麼用？」、「他當選後，台灣就會回歸中國管制」、「你當選誰想過去？」、「放寬香港人居留就業，因為香港是中國一部份」、「你當選就變台灣特別行政區，當然放寬」。

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