搶救旅宿業！林佳龍敲定 將提供100億融資信貸

2019-09-05 17:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國今年8月1日起停發來台自由行簽證，後續又陸續限縮團客來台，讓觀光產業面臨中客限縮衝擊，目前觀光業正值升級轉型，吸引國人及國際旅客的關鍵時期，但旅宿業者日前向交通部長林佳龍陳情近年融資信貸不易。林佳龍表示，他今日中午主持會議，邀集金管會、財政部、經濟部、中華民國銀行商業同業公會、財團法人中小企業信用保證基金等單位會商，確定將由中小企業信用保證基金，辦理旅宿業貸款的信保，總貸款額度則高達100億元。

林佳龍上個月與觀光產業代表餐敘時，有不少業者當面陳情，抱怨許多銀行把觀光業視為危險產業，甚至有人去辦個人信貸的額度竟比公司額度還高，業者感嘆台灣本土的旅行業者，難以投資讓自己升級轉型，就算想買飯店也買不了，結果可能都讓外資和中資買走了。會後林佳龍向行政院政委張景森報告此事，上周先在行政院開協調會，會後張景森請交通部直接協調相關部會。

林佳龍表示，目前觀光業面對嚴峻環境，但這些年包含財政部、經管會對於旅宿業貸款，都是採取比較嚴的標準，不希望因為對產業信心問題，導致不良連鎖反應；林佳龍說，政府要做觀光業的後盾，相信這百億信貸基金能幫忙業者提高信心。具體申請措施，這幾日等行政院同意後，就會正式對外宣布。

交通部官員透露，林佳龍裁示增訂「交通部觀光局振興旅宿業融資相對信用保證要點」，將委請財團法人中小企業信用保證基金辦理旅宿業貸款信用保證，其中旅宿業總貸款額度約100億，至110年12月31日前，由交通部觀光局提供5億元信用保證專款，供信用保證業務運用。本案經核定後，將請金管會、財政部、銀行商業同業公會向銀行宣導，並請經濟部中小企業處提供債權協處機制相關諮詢服務。

另外，「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」自91年起公告施行，截至今年7月止已核貸案件計245件，貸款總金額約新台幣106億餘元，包含旅館業197件、72.1億元；觀光旅館業26件、27.6億元；觀光遊樂業14件、6.4億元；旅行業8件、2000萬元。交通部官員指出，有鑑於近期整體觀光環境受國際因素影響，觀光產業有資金需求且核貸困難，為協助觀光業者暫渡困境，將修正「獎勵觀光產業升級優惠貸款要點」，貸款寬限期得再延長，並溯及適用。

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