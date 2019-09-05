「反送中」催化 港青想當「正港台灣人」

2019-09-05 12:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕在香港的「反送中」運動中，戴著防毒面具、全副武裝衝上第一線的港人Steven陳，近日來台灣辦移民，來台之前，上週六他仍站在街頭示威。他說，中國港澳辦7月29日首次開記者會，看完轉播後，他就決定買機票到台灣辦理移民手續。

「反送中」在6月發起大規模示威抗議，Steve當時月正好來台旅遊，沒有參加，但7月返港後，每場反送中的抗議，他幾乎「無役不與」。親眼看到港警毫無底限，暴力對待平民，還有不少11、12歲的孩子參與，Steve問，「這些孩子長大後，難道不會一直與港府對抗嗎？」

「父親當初從中國逃到香港，早已經認識共產黨真面目。」Steven表示，父母雖沒有參加抗議，但也默默地支持。有次街頭示威後，他拖著疲憊身軀回到家，父母與他深談，因為憂心香港持續騷亂，問起37歲的他「人生未來規劃」，Steven斬釘截鐵地回：「想到台灣，想當真正的台灣人」。父母二話不說，拿出所有積蓄，支持他移民台灣。

2014年的「雨傘革命」，Steven並沒有參加，當年一整年，他到台灣騎單車環島旅行，跑遍台灣南北，也在花蓮住了半年，認識了許多台灣朋友，因此愛上台灣。原本從一句中文普通話都不會講，現在不僅聽得懂台語，還會以台語說出「我是台灣人」。

國民黨總統參選提名人韓國瑜今年6月在花蓮造勢時，人正好在附近的Steven跑去探究竟，他嘆口氣說，「中國透過中聯辦控制香港，韓國瑜竟然進了中聯辦，不過，也因此讓台灣人充分認識什麼是中聯辦。」

Steven也曾在蔡英文總統2016年參選時，到台中造勢場合跟著喊「凍蒜」，也跟著朋友到投開票所，見證台灣的民主。他認為，「只要台灣有公平的選舉，就不必懼怕中國；台灣的選舉可以改變台灣的未來。親中人士當選，也總有下台的一天。」

Steven辦好移民申請手續後，最近將返港，計畫11月正式來台居留，明年底拿到身份證後，就會在花蓮開民宿，他就能當「正港的台灣人」。他要讓民宿的外國觀光客，跟他一樣，也能認識台灣，而愛上台灣。

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