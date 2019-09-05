不滿陳菊？柯P：高雄選輸、慶富案竟沒人負責

2019-09-05 11:43

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲昨天於某紙媒專訪，說看到總統府秘書長陳菊站在蔡英文總統旁邊就瞧不起蔡，柯今早於媒體聯訪時被詢及原因是什麼？柯回應，人家說打仗還是要賞罰分明，（去年地方選舉）高雄市輸成這樣子，還有慶富案搞成這樣子，竟然沒有人需要負責的。

媒體還問柯文哲跟陳菊有什麼恩怨？柯表示，他哪有什麼討厭，只是評論，還是要賞罰分明嘛，這個問題人家跟他講過，如果不是靠陳菊的話，她（蔡英文）怎麼有辦法（民進黨總統初選）贏前台南市長賴清德，我聽一聽，我就「唉...那也沒辦法」。

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