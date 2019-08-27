蔡回柯︰台灣價值 已作政策實踐

2019-08-27

〔記者劉禹慶、沈佩瑤／綜合報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲的「台灣價值」論戰昨繼續延燒。蔡昨在澎湖受訪表示，當年提台灣價值，是善意提醒柯，因為有些民眾對於他親中的立場有所質疑，沒有意思當一張考卷；柯昨受訪仍要求蔡說清楚她的台灣價值，「妳的台灣價值是什麼，我要妳回答」。

台北市長柯文哲連日要總統蔡英文交國政成績單、講清楚她的台灣價值，蔡英文回擊稱「我的成績單交給人民，不會交給特定政黨或政治人物」。

蔡英文昨受訪表示，當年提台灣價值，是因為有些民眾對於柯親中的立場有所質疑，她只是善意提醒，沒有意思當一張考卷；她自己的台灣價值，已化作政策實踐，比如一國兩制台灣方案的回應、香港反送中運動的態度，擔任總統以來捍衛台灣民主自由等。

對此，柯文哲指出，選舉還是一個說服的過程，二○一六年一月十六日蔡英文當選當晚，蔡說，只要她當總統，沒有人必須因為自己的認同而道歉。「結果兩年後妳問我什麼叫做台灣價值？好，現在換我問妳，妳的台灣價值是什麼？我要妳回答。」他認同蔡「成績單不需要交給特定政治人物」的說法，請蔡向全國人民公布。

至於自己的台灣價值，柯強調他講過很多遍，「民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營」這種普世價值在台灣的實現，就叫做台灣價值，「以前我還開玩笑說我清廉勤政愛鄉土，還加一個愛民。」

柯談戰略︰敵人不要的就是我們要的

針對蔡陣營指柯文哲若繼續砲打藍綠，政黨票將縮水到十％以下，柯昨笑回，「你知道什麼叫戰略？敵人要的就是我們不要的，敵人不要的就是我們要的」，在立法院多兩席、少兩席又怎麼樣，不要為了小小利益而喪失價值比較重要；他還酸說，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流，我有時候還蠻欽佩的」。

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