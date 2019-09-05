搶不分區選票 一邊一國行動黨擬推張志梅選中市第5選區

2019-09-05 09:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市立委選舉戰局愈發複雜，一邊一國行動黨已成立，908台灣國台中分會將是一邊一國行動黨台中黨部，為了搶得不分區立委席次，一邊一國將會推區域立委席次，據了解，一邊一國在台中市可能至少會推1席，而且可能會先考量北北屯的第五選區，而且將由908台灣國執行長張志梅代表參選第五選區。

一邊一國行動黨台中黨部設在908台灣國台中分會，908台灣黨總會長周崇德當初為一邊一國行動聯盟的創會委員，與執行長張志梅都是自然成為一邊一國行動黨黨員，但由於908台灣黨的成員多數為民進黨的支持者，因此總會長周崇德並未強迫成員非要加入不可。

一邊一國行動聯盟成為行動黨，由社團變為政黨，就必須在立法院搶下不分區立委的席次，據了解，一邊一國行動黨有意在台中市推出立委參選，甚至六都都要推，台中市則是至少要有1席。

至於選區，一邊一國有意選擇第五選區，因為908台灣黨的大本營就是台中市第五選區。

為了帶動一邊一國行動黨的政黨票，因此有意由較具知名度的908台灣國執行長張志梅出來選，張志梅戰鬥力強，本身是空軍官校畢業，是飛行作戰官，而且也曾是海洋之聲執行長，可以吸引到更多獨派的選票。

雖然民進黨徵召曾朝榮的外甥莊競程參選，不過，另一位參選人劉國隆有意見，甚至不排除參選，而劉國隆因為跟908台灣國關係不錯，因此未來是否一邊一國行動黨自提第五選區參選人，還是跟劉國隆合作，雙方可能還要在協調。

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