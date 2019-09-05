吳敦義告媒體難成功？ 謝震武：打過太多這種官司了

2019-09-05 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前表示，將對做出不實報導的媒體提出告訴。不過對於是否能告的成？主持人謝震武在其節目中表示，「我打過太多這種官司了！」並親自講述過去接過的案例。

《上報》記者楊毅日前報導，吳敦義派出前陸委會副主委張顯耀去中國國台辦會見主任劉結一時，同時也帶了一份民調向對岸表達「韓會選不下去」的訊息；此外，吳敦義又派了張顯耀向郭台銘傳達韓可能「選不下去」，希望郭當備胎的計畫。對此，吳敦義駁斥此事，表示不會換瑜，國民黨更揚言對媒體提告。

4日播出的政論節目「新聞面對面」談到此議題時，資深媒體人邱明玉表示，她有詢問一些藍營的朋友，很多人都對提告楊毅一事「很不以為然」。「因為告的是刑事，這種東西本來很難成」！邱明玉認為，吳敦義要告的不是「換瑜」這件事，其實是想抓內鬼，看是誰放出的消息。此時，謝震武也補充，只要楊毅說「我不會告訴你新聞來源」，邱明玉也贊同表示「對阿，我只要說保護消息來源就好了」。

對此，謝震武也喊，「我打過太多這種官司了！」謝震武說，那時很多的周刊等媒體的總編輯、社長，有些人滿有Guts的。曾經有個案子是，當事人當時是總編輯，只要告到總編輯，當事人就說「記者不清楚總編輯下標，社長也都不知道，都是總編輯負責的」扛下來；等到當事人升到社長以後，他就說「總編輯以降不清楚，這都是社長做決定」。

謝震武笑稱，「我們打（官司），他都是這樣講，打到最後都變朋友了」，謝震武也質問，「所以他只要講這段話，怎麼辦」？對此，邱明玉也贊同表示，「對，所以就說刑事其實是很難成，因為他告的是加重誹謗罪」。邱明玉也說，「所以要用這種事情來知道內鬼是誰，確實是滿難的，所以他唯一的動作，就是想用這個來止住換瑜的謠言」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法