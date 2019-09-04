陳菊回憶與雷震忘年之交 微解密躲特務艱辛

2019-09-04 14:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕59年前政論家雷震因批評時政而入獄十年，今雷震後人、追隨者及研究者等齊聚政治大學舉辦紀念研討會，如總統府祕書長陳菊便憶起與雷震的忘年之交，微解密當年戒嚴時代，黨外追求民主自由的艱辛。

公益信託雷震民主人權基金會舉辦雷震逝世40周年紀念活動，今由政大文學院長薛化元主持研討會，在雷震1960年9月4日遭警備總部逮捕的日子，跨越59年時光，找來雷震外孫、密友親信、人權運動者等，紀念先人在國民黨威權統治、白色恐怖下，爭取民主、自由及憲政的艱辛。

總統府祕書長陳菊便憶起與雷震的忘年交，源於師長郭雨新與雷震間的友誼，自己則化身長輩的傳話者，躲避特務24小時監控，穿針引線傳遞資訊給海外關注人權運動者如艾琳達、三宅清子等，更回憶雷震面對特務依舊昂首的風骨，並微解密當年透過雷家廚房後門穿梭，藉此躲避特務監控，終促成雷震回憶錄《我的母親》出版。

公益信託雷震民主人權基金召集人、律師薛欽峰說，今天是雷震當年被捕之日，其創辦《自由中國》雜誌，不畏權勢、堅持理想，秉持知識份子良知，為民主人權大聲疾呼，至今看都極其難能可貴。

雷震外孫金幼陵表示，外祖父為了堅持主張所有人都應平等、自由，才與執政當局漸行漸遠，入獄10年成白色恐怖受難者，但即使出獄，仍不昧黨國意識，提倡不分黨籍、省籍，大家情同手足、攜手並進，要挺著身子，一起工作，一起奮鬥，一起爭取，一起坐牢，一起維護自由。

薛欽峰說，雷震早年反威權、總統無限任期等，讓人權在台灣萌芽，對比中國取消國家主席任期、高壓專制淪民主低潮，香港人權法制更嚴重倒退，已令自由世界產生重大警惕；盼藉活動讓台灣社會更加了解前人努力與血汗。

政治大學校長郭明政表示，校內已成立雷震研究中心，在自由民主道路上，基於曾扮演著有讚美亦須檢討的角色，將雷震資料儲存，配對民主自由做出貢獻，雷震40周年研討會，期盼將奮鬥香火延續，代代薪火相傳。

總統府祕書長陳菊回憶與雷震的忘年之交，感佩雷震不分黨派、一心為台灣民主憲政自由努力，重申民主不是天上掉下來，盼大家珍惜。（記者吳柏軒攝）

雷震外孫金幼陵表示，外祖父為了堅持民主憲政價值而入獄，未來盼其理念延續，讓民主受難者犧牲不白費。（記者吳柏軒攝）

人權運動者艾琳達（Linda Gail Arrigo、施明德前妻）指著陳菊與雷震當年參加自己與施明德喜宴的合照，回憶起自己曾送藍色長袍給被關進看守所的陳菊過往。（記者吳柏軒攝）

公益信託雷震民主人權基金召集人、律師薛欽峰說，雷震一直秉持知識分子良知，為民主人權大聲疾呼。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法