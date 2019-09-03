談民眾黨「革命四原則」 柯P：不會為了擴張犧牲核心價值

2019-09-03 21:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天接受廣播節目《POP大國民》專訪談到，台灣民眾黨以「革命四個原則」為宗旨，意即革命靠宣傳、革命分階段、革命分隊伍、革命要過半，他還說，會把核心價值列為優先，寧可慢也不要快，不要為了擴張而犧牲掉核心價值。

外界關注台灣民眾黨定位和走向，柯文哲說，民眾黨有四個原則，首先「革命靠宣傳」，不是政治的領導者，而是文化的傳道者，要相信軟實力，而不是硬實力，他並解釋，「硬實力是我強迫你遵守規則，軟實力就是說服他相信你的觀念」。

他還說，怎麼看都覺得證嚴在台灣的的影響力比小英大，因為總統有任期，「常常是因為你的權勢，人家不得不聽你的話」，但證嚴法師講話輕輕柔柔，講話好客氣，慈濟每個人跑來跑去多認真，是因為很相信一個概念而去努力。

柯文哲接著提到，第二個原則是「革命分階段」，意思是絕對不要幻想說一二三國家就改變，能做的就先做，「你看中國改革開放，也是要從深圳開始」。

至於第三個原則「革命需隊伍」，柯P指出，還是要有核心隊伍，現在北市府透過遴選制度，慢慢建立核心隊伍，至少現在市政上面也比較順。

而最後一個原則是「革命要過半」，柯文哲說，他現在一直告誡自己，不能因為擴張就沖稀掉核心價值，「不分區7席跟10席差很多嗎？何必為此犧牲核心價值」，因為他會把企業文化或核心價值列為優先，寧可慢一點，也不要擴張太快。

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