柯文哲談香港問題：罵中國也沒有用 指出問題就好

2019-09-03 19:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕香港反送中運動持續延燒，台北市長柯文哲晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪，重申中國一定要誠實面對問題，回過頭台灣也要做好準備。柯還說，談論香港問題就是，指出問題在哪裡就好，「你說要去罵中國，不用你罵，我跟你講，他都搞成這樣，好壞大家都曉得，你去罵他幹什麼？只是惱羞成怒而已」，所以就是很認真指出問題就好。

柯指出，應該要理智的勸告中國，也不要罵，因為罵沒有用，就是平鋪直敘指出問題在哪裡，「你說要去罵中國，不用你罵，我跟你講，他都搞成這樣，好壞大家都曉得，你去罵他幹什麼？只是惱羞成怒而已」，你就很認真指出問題。

柯文哲還開玩笑說，要是他的話還會做一件事情，趕快開放香港來台灣投資，錢要轉過來趕快轉過來；至於香港人才來台，也不要說叫「難民法」，不要講那麼難聽，「就說是高科技人才什麼移民法」，他也直言，其實香港這樣搞一搞，亞洲金融中心的地位大概毀掉一半。

主持人蔡詩萍追問，柯身為台灣民眾黨創黨主席的態度又是如何？柯表示，看完香港，轉過頭來台灣該準備的東西要準備。他接著批評，國防力量該準備要準備，「你買F16我還沒有話講，你買M1戰車幹什麼？我實在是想不通，台灣橋樑恐怕也不能負荷」，他並透露自己有跟AIT抱怨這個，「他們說，我們又沒有叫他們買這個」。

此外，香港眾志秘書長黃之鋒今天訪台，接連拜訪時代力量、民進黨，外界關注身兼台灣民眾黨主席的柯文哲是否將與黃見面？柯文哲表示，聊聊沒什麼問題啊，當作我們是急診處醫生，不會忌諱，他們來應該也是有人帶的，這事自己都不知道，但也不會避諱，怕東怕西，避諱幹什麼。

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