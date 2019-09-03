93軍人節秋祭國殤 柯P：要給軍人應有的尊敬

2019-09-03 16:21

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府今早在台北市忠烈祠舉行108年秋祭忠烈陣（公）亡將士典禮，市長柯文哲擔任主祭官，將士烈士遺族與各界代表百餘人與祭，柯文哲在會前受訪時說，一年兩度國殤，他有時間就會來祭悼，軍人是國家的命脈，很特殊的團體，要給軍人應有的尊敬。

柯文哲稍後在LINE群組發布訊息，自述趁著九三軍人節，重溫當年當兵每天都要唱的陸軍軍歌，及新訓教的單兵戰鬥教練報告詞，感謝每一位保衛中華民國、在崗位上執勤的官兵弟兄姊妹們的犧牲奉獻，讚他們「是國家永續發展的強大力量」。

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