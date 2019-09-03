3大經濟指標衰退？ 韓國瑜嗆︰要抹黑 拜託提準確數字

2019-09-03 12:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委劉世芳今指出，高雄三大經濟指標嚴重衰退，落跑市長效應顯現！高雄市長韓國瑜反嗆，要抹黑高雄市政府，拜託提出準確數字，不要隨便抹，上來就拳打腳踢，先把高雄抹黑，搞得高雄很沒出息的樣子，阿拉伯數字會講話。

韓國瑜進一步指出，不管是不是劉委員或其他人，麻煩要黑高雄市、黑韓國瑜時，請你準備正確的資料，他強調高雄稅收增加這麼多，平均30％，代表高雄市的經濟，這一段時間是很活絡的；那黑完以後、抹黑完畢後，都不用道歉嗎？亂講這些數值都不需要跟社會大眾說一聲對不起嗎？還是只要為抹黑而抹黑？

高市財政局長李樑堅說明，我們今年整體地方稅收原編列1269億元，今年1到7月止，稅收達到709億元，比去年同期增加24億元。

尤其是地方稅、原編列409億元，現在已經達到246億元，比去年（同期）增加這個24億元，其中三大稅收都是正成長，包括土地增值稅比去年同期增加28.9％，從去年同期的39億增加到50億元左右，契稅、就是房屋交易量部分，從去年10.08億元，現在增加到13.59億元，比去年增長34.8％，代表韓市長來後，大家對於房屋購置，對投資的信心，都是增加的部分。

李樑堅指出，當然8月有點微降，這是正常現象，而稅收有成長，就是實際有成長，不要拿數字亂講，這是非常遺憾的。

劉世芳今指出，高雄三大經濟指標嚴重衰退，落跑市長效應顯現，三大指標包括高雄市營利事業銷售額，2019上半年只成長0.29％，2018去年同期成長率還有7％以上！

第二，促參是衡量政府招商最直接指標，高雄上半年7個月只有2件、19.5億元，且都是去年招商，只是算在今年，問題是過去每年上百億元，2015-2018年合計超過1000億。

第三是7月一過高雄房市傳出哀號聲，除了去年選後一陣表象，5月開始一直衰退，高雄店面買氣是6年來次低、7月房市交易量六都最慘、現在又傳出8月的移轉數是9年來新低。

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