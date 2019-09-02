回不去國民黨了！幕僚：就算換瑜 郭台銘也是獨立參選

2019-09-02 11:39

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘參與2020總統大選箭在弦上，今（2）日郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜強調，「郭台銘要選，一定是獨立參選，不會受任何政黨遊說」，而郭沒有期待換瑜，這是國民黨自己要解決的事情，不是郭一人所能置喙的。

媒體報導郭台銘有獨立參選、等待國民黨換瑜，以及國民黨敗選攻國民黨黨魁等3種選擇。傳言國民黨主席吳敦義派前陸委會副主委張顯耀到中國國台辦，傳遞黨籍總統提名人、高雄市長韓國民調不斷下滑，最後國民黨可能把韓換掉。

蔡沁瑜回應：「就算國民黨內有任何變化或決定，郭台銘也不會回去代表國民黨參選」，郭對於張顯耀的赴中國行程一無所悉，他對換瑜沒有期待。

蔡沁瑜也說，張顯耀曾代表吳敦義打電話給郭台銘，傳達想坐下來碰面的訊息，但要講什麼，兩人心中不免有些尷尬，給他們多一點時間沉澱思考，找出一個最好的碰面方式。

媒體問若國民黨敗選，吳敦義須為敗選負責，郭台銘是否爭取擔任黨主席、改革國民黨？蔡沁瑜回應，目前沒有要選國民黨主席的規劃。

對於傳出郭台銘的表姊、張忠謀夫人張淑芬出面勸退郭一事，蔡沁瑜說，不清楚傳言，覺得能製造這些傳言的人很厲害，不在現場怎麼能講得跟親身經歷一樣，郭陣營裡沒有聽說這件事。

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