國民黨批小英3年執政 網友灌爆：「罰」再連任4年

2019-09-02 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「中國國民黨 KMT」詢問民眾對於總統蔡英文3年以來執政成績的感受，大批網友湧入留言表示「日子過得更好了」，並一一細數蔡英文執政3年來的亮眼成績，涵蓋國防外交的提升、捍衛國家主權尊嚴、婚姻平權、減稅加薪等。

根據「中國國民黨 KMT」日前（26日）的貼文，圖宣文字寫道，「蔡英文執政3年，以美化經濟數據粉飾經濟停滯現狀、以保護民主自由為名打壓民主自由，這就是現在的執政黨！」，最後更提問民眾「這三年你過更好了嗎？」

貼文一出，卻「意外」引來網友紛紛留言表示「過得很好」、「更好了」，更一一細數蔡英文3年來的執政成績，包括減稅有感、育兒補助、捍衛國家主權、婚姻平權、國防提升、外交進展、經濟成長、年金改革、綠能發展、基本工資調漲、長照服務、原住民政策等。

網友紛紛留言，「重點是蔡英文總統的很多政見都有兌現喔」、「我覺得過得很好，減稅超有感，還是亞洲第一個平權婚姻通過的國家，以台灣為榮，以小英為榮」、「外交有尊嚴，經濟重回四小龍之首，且維持並加強國防」、「只要選舉出來的總統，可以做到不賣台和委屈台灣人的尊嚴，我覺得就是好總統，蔡英文總統至少這二點都做到了」、「基本工資漲了，三年來物價穩定了，年改也勇敢改革，與美日關係前所未有的好，國際地位持續提升，今年經濟成長指數四小龍第一，原住民福利多了，族語列為國家語言，傳統領域及原保地更受保護，長照服務完善，綠電發展穩定」、「減稅、育兒津貼」、「」、「所以罰蔡英文繼續連任執政，更親美日，買更多武器」、「哪裡沒有民主自由了？」。

也有網友持不同意見，「只體驗3年還不是很明顯，我覺得需要8年才能證明過得好不好」。也有網友建議在野黨的國民黨，「不要永遠只會用批判對手的選舉模式，能不能直接具體把貴黨為台灣做了什麼發表出來，你們這樣子的競選模式說真的看不太下去」。

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