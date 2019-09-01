證明沒切割！旺中集團蔡衍明與韓國瑜公開同框

2019-09-01 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕旺中集團創辦人蔡衍明今（1）日與高雄市長韓國瑜合體，蔡指出，「有人黑我們，說我跟韓國瑜市長切割了」，因此特地同框證明，韓國瑜也表示，「愛台灣的心絕對不會變」。

蔡衍明在YouTube發出影片，他指出，「嗨，我是蔡旺旺，今天我特地來高雄，因為昨天有人黑我們，說我跟韓國瑜事長切割了，我今天特別下來（高雄）證明」，經剪輯的影片接下來播映韓國瑜發言：「我跟你說愛台灣的心絕對不會變，這句話比什麼都重要」。

蔡衍明隨即對著韓國瑜身旁的鋼鐵韓粉文山伯、強強滾詢問：「韓國瑜有沒有變？」，兩人分別回答：「他自從來（高雄）到現在，完全沒有變，我們的市長一樣愛台灣都不會變」、「我自從看到市長來高雄到現在，我沒看到他變，有進步、更加進步，沒變」。

蔡衍明強調，「我們絕對沒有為了個人的好處，這以後，不是只有現在，未來也一樣就對了」，韓國瑜說，「我們到這個輩分、到這個歲數、這個年紀了，所有的煩惱都是台灣2300萬人民還有下一代，都沒有私心，完全沒有什麼私心，不管什麼工作、不管什麼行業，不管是多少的錢，還是多少的階層都不重要，重點2300萬老百姓，一定整個台灣要好好地走下去，而且越過日子越好，所以我跟蔡董才會交換意見」。

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