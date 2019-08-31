用失言來轉移焦點？ 議員揭韓國瑜乾坤大挪移「高招」

2019-08-31 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期爭議不斷，日前談到人才流失問題，竟脫口說出「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，遭外界批評歧視移工。對此，高雄市議員邱俊憲說，韓國瑜用「講錯話」來轉移對「做壞事」的質疑，真是高招的乾坤大挪移！

韓國瑜29日與國政顧問團再度直播，談到台灣的高階人才流失問題，韓國瑜認為，台灣人才一直流出去，只有勞動力進來台灣，還舉例稱就像「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，言談間對移工有歧視意味，他被糾正後發覺舉例不當，急忙致歉，直說「我只是開玩笑」。

對此，邱俊憲在臉書粉專貼出相關新聞截圖說，韓國瑜用「講錯話」來轉移對「做壞事」的質疑，真是高招的乾坤大挪移！他說，韓國瑜發生這麼多的失言後，那些讓大家充滿疑惑的事情，就可以當做沒發生過？「消失的追蹤器？轉手的農舍？各說各話的政治獻金？」

邱俊憲直言，韓國瑜每次的轉移焦點，看來都是寧願被恥笑也不能傷筋骨，真是高招！

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