撐香港！新竹連儂牆不拆除 無限期支持反送中

2019-08-31 18:34

［記者洪美秀／新竹報導］香港人為爭取民主與自由，「反送中」抗議行動已持續近3個月，設有多座連儂牆，而新竹市東門城地下道也有座「新竹連儂牆」，上面有許多人用便利貼寫留言撐香港，包括市長林智堅、立委參選人鄭宏輝及市議會民進黨團、時力黨團和綠黨議員，林智堅強調，新竹連儂牆將無限期保留「撐」香港，不會拆除。

新竹市東門城地下道是新竹人的集體記憶，東門城更常被稱是新竹民主聖地，具民主自由意涵，這幾年東門城地下道也成為年輕人跳街舞的練習場地，更常有年輕人彈吉他展現搖滾精神。香港「反送中」運動持續，新竹連儂牆也在幾星期前在東門城地下道出現，除了張貼香港反送中運動的歷史與紀錄，更有便利貼的留言牆，鼓勵民眾用實際行動支持香港這項民主自由行動。

新竹市長林智堅幾週前就已到新竹連儂牆簽名，表達對反送中行動的支持，強調會無限期撐香港，保留這面留言牆，期許透過連儂牆，讓新竹人了解香港人正進行的行動和意義，也提供台灣民眾反思空間，珍惜得來不易的民主和自由。

新竹連儂牆已有2000人次便利貼留言，支持香港反送中。

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