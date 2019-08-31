公館連儂牆留言發送全台 香港邊青：盼能遍地開花

2019-08-31 14:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕由在台港生與台灣民眾自主發起、為期一個月的公館連儂牆自今起將進行拆除，多位在台港生與台灣學生聯合會成員今在台大校門舉行記者會，宣布公館連儂牆拆除後的留言與文宣，將發送到全台各地，盼能讓連儂牆在台「遍地開花」，目前已有超過20所高中、大專院校與博物館響應。香港邊城青年成員Dora受訪時說，希望公館連儂牆的種子，能發送到全台各地、在各地遍地開花。

出席記者會的港人多半面戴口罩、未露出真實面貌，他們說，因仍有家人在香港、且未來也可能回到香港，基於種種安全考量，戴口罩比較能自我保護。

香港邊城青年成員Dora說，在台港人在台灣能做的有限，透過連儂牆的設置，能有效地把香港議題推廣出去，據她觀察很多台灣人原先只是觀察者，看完連儂牆的留言內容，會從觀察者變成參與者，「真正能伸出援手幫助香港」。

台灣學生聯合會理事陳佑維受訪時表示，從港人發起此波運動以來，台灣學生對此事就非常焦慮，不只是對民主自由價值的追求，也是青年世代對未來的一種投射，「看著香港就很像在看自己接下來會面臨到的情況」。

陳佑維說，去年底選舉結果顯示，台灣人選出立場較親中的候選人，讓年輕世代對於台灣接下來政治的詭譎發展感到焦慮，「是不是我們跟社會沒有共識、我們的意見是不是不重要」，希望能透過連儂牆在台灣遍地開花的行動，與投票意向不同的長輩、民眾溝通，接下來台灣可能面臨的危險與情況。

台灣青年民主協會理事長林彥廷說，2020大選在即，盼能讓外界了解，台灣人維護民主自由的決心。

公館連儂牆將在9月10日前完全拆除，接下來參與連儂牆設立的大專院校地區包含雙北、桃園、台中、彰化、雲嘉南等地。

另台聯今也舉辦記者會聲援香港，呼籲台灣人用行動對香港伸出援手，各本土社團、民間NGO組織、台派政黨應發起聲援香港反送中大遊行，團結凝聚「抗中保台」意志向國際發聲，記者會也呼籲政府，應考慮提升對港旅遊警戒，文宣部主任潘厚勳、組織部主任周倪安、台灣基督長老教會牧師黃春生等人皆出席。

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